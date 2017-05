Ex-Castingshow-Teilnehmer Max Buskohl gibt Wohnzimmerkonzert in Handeloh

bim. Handeloh. Zu einem Wohnzimmer- und Gartenkonzert in familiärer Atmosphäre lädt Alexandra Gerhardt für kommenden Freitag, 12. Mai, um 19.30 Uhr in die märchenhafte Idylle ihres Gartens in Handeloh-Höckel ein. Diesmal konnte sie für einen Auftritt den Sänger und Gitarristen Max Buskohl gewinnen.

Er war vor zehn Jahren Teilnehmer einer Casting-Show, die er aber kurz vor dem Finale verlassen hat. Inzwischen ist er solo auf zahlreichen Bühnen, in diversen Kneipen, Stadien und auf den Straßen Europas unterwegs. Auch ein neues Bandprojekt ist in Planung.

Im vergangenen Jahr moderierte er in Münster im "Jovel" die Montagsshow "Max + ? = Montag" mit namhaften Künstlern wie Daniel Wirtz, Otto Walkes und Martin Semmelrogge. Außerdem stand Max Buskohl schon mehrmals zusammen mit seinem Vater Carl Carton und Peter Maffay auf der Bühne.

In seiner Kindheit hatte er auch eine zeitlang in Jesteburg gelebt und freut sich nun darauf, wieder in die Nordheide zukommen.

• Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldung und nähre Infos zum genauen Veranstaltungsort unter: alexgeh1@web.de.