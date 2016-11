Ferienbetreuung für Grundschüler der Samtgemeinde Tostedt

Eine Ferienbetreuung für Grundschüler bietet die Samtgemeinde Tostedt in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2017 an. Die Kinder können entweder halbtags oder ganztags angemeldet werden. Die Betreuung findet im Tostedter Jugendzentrum statt.Informationsschreiben und Anmeldeformulare werden in Kürze über die Schulen und Kindergärten an die Eltern verteilt. Das ausgefüllte Anmeldeformular ist bis zum jeweils angegebenen Stichtag bei der Samtgemeinde Tostedt im Familienservicebüro einzureichen.Für Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen des Familienservicebüros, Schützenstraße 24, Vanessa Warnke (Tel. 04182-298-134) oder Ilka Hoeft (Tel. 04182-298-127), gerne zur Verfügung. Informationen und Anmeldeformulare sind außerdem unter www.tostedt.de zu finden.