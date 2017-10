Ferienzeit ist Wildparkzeit / Herbstliches basteln und gesammelte Eicheln abgeben

Besonders herbstlich wird es im Wildpark Schwarze Berge am 20. Oktober ab 15 Uhr. Kleine Besucher basteln aus Naturmaterialien wie Eicheln, Kastanien und bunten Blättern niedliche Herbst-Dekorationen zum Mitnehmen. Kosten für den Bastelspaß: 3 Euro pro Kind plus ermäßigtem Wildpark-Eintritt. Kinder unter 5 Jahren dürfen gerne in Begleitung ihrer Eltern am Herbst-Basteln teilnehmen.Aufgepasst: Alle, die sich ihr Taschengeld in den Herbstferien ein wenig aufbessern wollen, können am 14. Oktober von 9 bis 12 Uhr ihre gesammelten Eicheln und Kastanien auf dem Parkplatz des Wildparks abgeben. Dort bekommen die fleißigen Sammler 10 Cent pro sauberes Kilo.• Das komplette Herbstferien-Programm steht unter www.wildpark-schwarze-berge.de . Anmeldung unter Tel. 040 - 81977470.