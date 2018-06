Flair der "grünen Insel" in Tostedt genießen

Tostedt : Hotel Zum Meierhof |

bim. Tostedt. "Ihr habt so tolle Veranstaltungen im Programm, warum dürfen wir nicht mitmachen?", bekommen die Tostedter Landfrauen häufiger von ihren Männern zu hören. Warum also nicht einmal gemeinsam ein schönes Fest feiern? So war die Idee geboren zu dem irischen Abend, zu dem die Landfrauen und der Todtglüsinger Sportverein (TSV) für Samstag, 23. Juni, ins Hotel "Zum Meierhof" alle Interessierten herzlich einladen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr.

Bereits in der Vergangenheit haben der TSV und die Tostedter Landfrauen erfolgreich zusammengearbeitet, u.a. bei einem Gesundheitsabend oder bei der Messe "Mensch Tostedt!" im Jahr 2010 mit einem gemeinsamen Stand zu gesunder Ernährung und Bewegung. Das wird nun fortgesetzt.

Beim irischen Abend tauchen die Mitfeiernden ein in das Flair der grünen Insel. "Wir wollen in gemütlicher Runde zusammensein und auch ein paar Bierchen zischen", so Landfrauen-Vorsitzende Bettina Brenning. Die Linedance-Gruppe des TSV unter der Leitung von Ilka Bode tritt auf. Andreas Carmellini spielt irische Folk-Songs mit Gitarre und Mundharmonika sowie zwei Stücke auf der Bodhran, einer irischen Trommel. "Auch die Gäste dürfen gerne mittanzen und mitsingen", sagt TSV-Vize Eike Holtzhauer. Familie Behrens wird passende Kleinigkeiten zum Essen anbieten.

"Jeder, der Lust darauf hat, einen fröhlichen Abend zu verbringen, ist willkommen", so Bettina Brenning. "Wir hoffen auf viele Gäste." Der Eintritt beträgt 8 Euro.