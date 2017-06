Flohmarkt Wistedt lockt wieder Tausende Besucher ins Dorf

bim. Wistedt. Dieser Flohmarkt ist ein echter Magnet für Schnäppchenjäger der Region: Am Sonntag, 11. Juni, öffnen mehrere hundert Privatanbieter ihre Stände in der Ortsmitte Wistedts und bieten unter anderem das an, was in Kellern und auf Dachböden entdeckt wurde und einen neuen Besitzer sucht. Um 11 Uhr wird der Flohmarkt offiziell von Bürgermeister Sven Bauer und dem CDU-Landtagsabgeordneten Heiner Schönecke mit dem Bierfass-Anstich in der Wüstenhöfener Straße eröffnet. Für Live-Musik ist gesorgt. Zur Stärkung werden an diversen Buden und Ständen Leckereien angeboten. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und Ponyreiten.