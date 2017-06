Freie Plätze fürs Segeln auf dem Ijsselmeer mit der Evangelischen Jugend Tostedt

Noch freie Plätze gibt es bei der Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer der Evangelischen Jugend in der Nachbarschaft Handeloh, Heidenau, Tostedt. Die Freizeit findet vom 21. bis 28. Juli statt, daran teilnehmen können Jugendliche ab 13 Jahren. Mit zwei Profis werden sie das Ijsselmeer besegeln und gen Horizont steuern, so wie Leonie Hillinghäuser (Foto) bei der letzten Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer.Gemeinschaft steht dabei an erster Stelle, denn jeder einzelne wird mitverantwortlich dafür sein, dass das Schiff vo­rankommt. Neben dem Segeln wird gemeinsam gekocht, über Gott und die Welt gesprochen, die Sonne an Deck genossen, Hafenorte erkundet, gesungen, gespielt und vieles mehr. Interessierte wenden sich an Diakonin Friederike Wunsch, Tel. 0157-87455728, Ev.JugendHeiToHa@gmx.de.