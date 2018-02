Günther Maria Halmer liest in Tostedt

Tostedt : Hotel Wiechern |

bim. Tostedt. Organisatorin Gisela Hubert und der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung ist es wieder gelungen, einen kulturellen "Leckerbissen" nach Tostedt zu holen: Schauspieler Günther Maria Halmer liest am Freitag, 16. März, um 19 Uhr im Hotel Wiechern, Tostedter Straße 9, in Todtglüsingen unter dem Titel „Ein Mensch…“ satirische und humorvolle Geschichten und Gedichte von Ephraim Kishon und Eugen Roth.

Zur Person: Günther Maria Halmer, 1943 in Rosenheim geboren, verdiente nach seinem Schulabschluss im kanadischen Asbest-Bergwerk sein erstes Geld. 1967 ging er an die Otto-Falckenberg-Schule für Schauspielerei in München und gab bereits während seiner Ausbildung sein Debüt am Bayerischen Staatsschauspiel München. Nach dem Abschluss der Schauspielschule hatte er von 1969 bis 1974 sein erstes Engagement bei den Münchner Kammerspielen. Helmut Dietls frühes Meisterstück der „Münchner Geschichten“ machte Günter Maria Halmer 1974 zum Publikumsliebling. In dem Vierteiler „Peter der Große" spielte er neben Maximilian Schell, Omar Sharif und Laurence Olivier den russischen Außenminister Tolstio.

1987 übernahm er in der italienisch-deutschen Koproduktion „Der Zug" eine Rolle neben Ben Kingsley.

Bis heute war Günther Maria Halmer in über 100 Film- und Fernsehproduktionenzu sehen. Als Ensemblemitglied des Films „Die Konferenz“ wurde er 2005 mit dem Hessischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Neben seinen Filmproduktionen war Halmer auch Theaterschauspieler. Seine Film- und Fernsehkarriere setzte Halmer aktuell mit den Filmen „Familienfest" (Deutscher Fernsehpreis 2017) und „Sommerhäuser" fort.

Im April erschien seine Biografie „ Fliegen kann jeder".



Eintritt zur Lesung: 15 Euro (inklusive Canapés ab 18 Uhr). Kartenvorverkauf bis 12. März in Tostedt bei "Buch & Lesen", Unter den Linden 16, im Töster Reisebüro, Kastanienallee 2, und in der Bäckerei Weiss, Tostedter Straße 14 in Todtglüsingen.