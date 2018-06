Handeloh: Berühmte letzte Lieder von "Dr. Meier"

bim. Handeloh. "Famous last Songs" präsentiert die Gruppe "Dr. Meier" am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr in der Handeloher Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9. Dazu lädt der Förderkreis der Kirchengemeinde mit Unterstützung des Bürger- und Verkehrsvereins ein.

"Dr. Meier", das sind Jochen Heime (Gesang), Finn-Olaf Walter (Gitarren), Claus Angermüller (Tasten), Volker von Alm (Bass) und Klaus Burfeind (Cajons). Sie präsentieren ihre Lieblingsstücke aus dem gereiften Musikerleben, die sehr entspannt vorgetragen werden.

Die Musiker kennen sich durch langjähriges Zusammenspiel in unterschiedlichen Projekten und Formationen: Zu nennen sind da zum Beispiel die Bands "ANNAlog", "Greedy Pack", "Northern Comfort", "Wesseloh Beach Band" und "Headlight" und nun eben "Dr. Meier". Bei dieser Band steht der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund. Vorgetragen werden Stücke von den Bee Gees über die Beatles und Eric Clapton bis hin zu AC/DC und Procul Harum. Den Sänger ("Dottore") begleiten dabei Bass, Cachon, Gitarre, Keyboard und mehrstimmiger Gesang.

• Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Ziele des Förderkreises sind willkommen.