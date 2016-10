Tostedt : Hotel Wiechern |

bim. Todtglüsingen. Der Todtglüsinger Sportverein feiert wieder seinen beliebten Herbstball am Samstag, 12. November, ab 20 Uhr im Gasthaus Wiechern. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Dann stehen im Saal Spaß und Fröhlichkeit im Mittelpunkt. "Kleine musikalische Differenzen des vergangenen Jahres wurden besprochen und beseitigt. DJ Kay darf sich wieder nach Belieben austoben", so TSV-Vorsitzende Renate Preuß und Pressewart Detlef Koch. Ob Paare, Linedancer oder Singles - alle Gäste werden tanzbare Musik finden, versprechen sie.

Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf in der TSV-Geschäftsstelle, Tostedter Straße 20, unter Tel. 04182-21172 oder in der Fitnesshalle, Schulstraße 40, Tel. 04182-287789.