"Hilfe, die Herdmanns kommen" im Café im Schafstall in Handeloh-Wörme

Passend zum Advent liest Schauspieler und Kabarettist Joachim Zawischa, der Gewinner des „Blauen Löwen 2015“, am Freitag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr im Café im Schafstall in Handeloh-Wörme „Hilfe, die Herdmanns kommen“. Eine vorweihnachtliche Lesung für Jung und Alt, musikalisch umrahmt von Matthias Moldenhauer an der Klarinette."Die Herdmann-Kinder waren die schlimmsten Kinder aller Zeiten...“ - so beginnt der Klassiker von Barbara Robinson. Sie klauen, lügen, rauchen Zigarren, erzählen schmutzige Witze, fluchen auf ihre Lehrer und haben noch nie eine Kirche von innen gesehen. Doch ausgerechnet Ralf, Eugenia, Leopold, Klaus, Olli und Hedwig Herdmann wollen im weihnachtlichen Krippenspiel die Hauptrollen übernehmen.Zawischa liest dieses Kult-Buch in seiner unvergleichlichen Art in der Übersetzung von Paul Maar. Humorvoll, witzig und zum Brüllen komisch.Eintritt: 12,50 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder. Karten und Infos: Tel. 04187-1072 oder www.cafeschafstall.de