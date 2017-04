Indianernacht und "Lesehelden" in der Tostedter Bücherei

bim. Tostedt. Zu einer Indianernacht lädt die Tostedter Bücherei im Rathaus, Schützenstraße 26a, von Freitag, 28. April, um 19.30 Uhr bis Samstag, 29. April, um 9 Uhr alle Grundschulkinder der dritten und vierten Klassen ein. Bunte Geschichten, Spiele und Basteleien rund um das Thema Indianer stehen während dieser spannenden Lesenacht auf dem Programm. Ein leckeres Frühstück rundet am nächsten Morgen diese Veranstaltung ab. Kosten: 4 Euro, Kartenvorverkauf in der Bücherei. Anmeldung unter Tel. 04182-298300 erforderlich.

• Das beliebte Projekt „Ich bin ein Leseheld“, an dem sich ausschließlich Jungen beteiligen dürfen, findet jetzt mit dem Thema Energie eine Fortsetzung. Bei diesem mehrtägigen Projekt für Grundschüler der dritten und vierten Klasse lesen männliche „Vorlese-Helden“ des Energiedienstleisters EWE Geschichten vor und laden zu spannenden Experimenten ein. Zum Abschluss gibt’s eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Termine sind jeweils dienstags am 2., 9., 16. und 23. Mai - außer am 9. Mai (15 bis 17 Uhr) jeweils in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung unter Tel. 04182-298300. Es sind noch wenige Plätze frei!