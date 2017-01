Informationen zum Thema Einbruchschutz in Handeloh

An der B3 10

, An der B3 10 , 21256 Handeloh DE

Heidekrug , An der B3 10 , 21256 Handeloh DE

Handeloh: Heidekrug |

bim. Handeloh. In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Einbrüchen im Bereich des Flidderbergs in Handeloh gekommen. Die Anwohner Klaus Plitzko und Dr. Thomas Reynolds nehmen das zum Anlass, alle Anwohner zu einer Versammlung ins Gasthaus "Heidekrug" an der B3 einzuladen. Dort wird Walter Johanßon, Präventionsbeauftragter der Polizeiinspektion Harburg, darüber informieren, wie sich die Anwohner vor Einbrüchen schützen können.