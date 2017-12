Jürgen Maack ist Ansprechpartner für Rentner im Landkreis Harburg

Wie beantrage ich eine Alters- oder Erwerbsminderungsrente? Wie hoch wird meine Rente einmal sein? Fragen wie diese klärt Jürgen Maack aus Tostedt mit Versicherten und Rentnern im Landkreis Harburg im persönlichen Gespräch. Er wurde jüngst in der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin für die kommenden sechs Jahre als Versichertenberater für den Landkreis Harburg gewählt. In dieser Funktion kümmert sich Jürgen Maack ehrenamtlich um die Anliegen und Sorgen von Versicherten und Rentnern, nimmt Anträge für sie auf oder lässt auf Wunsch beim zuständigen Rentenversicherungsträger den gegenwärtigen Rentenanspruch berechnen. "Ich freue mich, bei allen Fragen rund um die Rente für die Menschen im Landkreis Harburg da zu sein", so Jürgen Maack.Die Versichertenberater wurden von der Vertreterversammlung, dem Sozialparlament der Deutschen Rentenversicherung Bund in Berlin gwählt, die von den Versicherten bei der diesjährigen Sozialwahl ein neues Mandat erhalten hat. Bundesweit engagieren sich rund 2.600 Ehrenamtliche als Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung Bund. In über einer Million Beratungen jährlich informieren sie u.a. über die Voraussetzungen der verschiedenen Rentenarten oder die Möglichkeiten zum persönlichen Rentenbeginn. Diese Serviceleistungen sind für Versicherte und Rentner kostenfrei.Jürgen Maack ist erreichbar unter Tel. 04182-9599331, Fax: 04182-9599333.