Jugendherbergs-Förderverein sucht Bands für Benefizkonzert

Für ein Benefiz-Open-Air in Handeloh sucht der Förderverein der Jugendherberge Handeloh noch bis zu fünf Bands, die bei der Veranstaltung gerne auftreten würden. Das Konzert findet am 5. August ab 16 Uhr auf dem Gelände neben der Feuerwehr Handeloh auf der 45-Quadratmeter-Bühne des Werbekreises Tostedt statt."Wir können als Förderverein keine Gage zahlen. Eventuell auftretende Selbstkosten können wir nach Absprache aber übernehmen. Verpflegung für die Bands stellen wir", so Fördervereins-Vorsitzender André König. Auch Flyer und Pressearbeit übernimmt der Verein.Dessen langfristiges Ziel ist es, die Jugendherberge wieder an einen Betreiber zu vermitteln, der dort mit Jugendlichen z.B. Umweltarbeit durchführt. "Damit die Jugendherberge und unser Anliegen nicht in Vergessenheit geraten, führen wir dieses Konzert durch. Im Moment werden in der Jugendherberge allein reisende, minderjährige Flüchtlinge betreut", so König.Hauptsponsor des Benefiz-Open-Air ist die Irene und Friedrich Vorwerk Stiftung. Weitere Informationen unter www.fjh-handeloh.de . An einem Auftritt interessierte Bands wenden sich an André König unter koenig@fjh-handeloh.de, Tel. 04188-899000 oder 0152-53125253.