Kirchenvorsteher werden im Gottesdienst der Johannes-Kirchengemeinde eingeführt

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Im Gottesdienst der Tostedter Johannes-Kirchengemeinde zum vierten Advent am kommenden Sonntag, 18. Dezember, um 10 Uhr werden zwei neue Mitglieder in den Kirchenvorstand der Johannesgemeinde in ihr Amt eingeführt. Regina Harstock und Annemarie Müller sind vom Kirchenkreis Hittfeld als Nachrücker berufen worden und werden dieses Amt in der verbleibenden Legislaturperiode bis 2018 ausüben. Gleichzeitig wird Matthias Knüpling von seinem Kirchenvorsteheramt entpflichtet, das er aus beruflichen Gründen nicht weiter bekleiden kann. Der Gottesdienst unter der Leitung von Pastor Gerald Meier wird feierlich von dem Flötenensemble der Johannesgemeinde begleitet.