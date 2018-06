Klezmermusik in der Handeloher Kirche

bim. Handeloh. Die Klezmerband "Mischpoke Hamburg" gastiert am Freitag, 15. Juni, um 20 Uhr auf Einladung des Förderkreises der Handeloher Kirchengemeinde sowie des Bürger- und Verkehrsvereins in der Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9.

In der Gruppe "Mischpoke Hamburg" spielen die erfahrenen Musiker Magdalena Abrams (Klarinette, Bassklarinette, Gesang), Cornelia Gottesleben (Geige), Alexander Hopff (Piano, Akkordeon), Frank Naruga (Gitarren) und Maria Rothfuchs (Kontrabass).

Die fünf Musikerinnen und Musikern begeistern mit ihren temperamentvollen Interpretationen und Eigenkompositionen. • Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Ziele des Förderkreises sind willkommen.