KoKaLu: Wo sich Prinzessinnen und Piraten zum fröhlichen Tanzen treffen

bim. Welle. In der kleinen Gemeinde Welle ist nach Aschermittwoch längst nicht alles vorbei. Denn dort geht das närrische Treiben dann erst richtig los! Für kommenden Samstag, 3. März, wird traditionell zum KoKaLu - dem Kostüm-, Kappen- und Lumpenball - in Willes Gasthof (Hauptstraße 11 in Welle) eingeladen. Der Name ist dabei Programm - schließlich kommt niemand ohne Verkleidung zum Fest.

Am Nachmittag ab 15 Uhr machen die jungen Narren den Saal unsicher. In bewährter Weise sorgt DJ Thorsten für super Stimmung, Musik zum Tanzen und Toben und Animation. Eintritt: 1 Euro für Kinder, 2 Euro für Erwachsene.

Abends ab 21 Uhr sind die Erwachsenen zum Feiern eingeladen. Eintritt (ab 18 Jahre): 7 Euro.

Im geschmückten KoKaLu-Saal befinden sich ein Biertresen und eine Cocktail-Bar.