Kunstnetz Jesteburg zu Gast beim Musikfest auf Gut Bötersheim

tw. Jesteburg/Kakenstorf. Hier kommt zusammen, was zusammen gehört: Im Rahmen des Musikfestes auf Gut Bötersheim (7.-10. Juni) präsentieren Mitglieder des Kunstnetz Jesteburg ihre Bilder. Die Ausstellung mit dem Titel "Malerei trifft Musik" wird am Donnerstag, 7. Juni, um 18 Uhr in der Konzertscheune (Dorfstr. 2) in Kakenstorf eröffnet. Die Werke sind Samstag von 15 bis 18 Uhr und während der Konzerte zu sehen.

Das Kunstnetz Jesteburg ist ein Verein für aktive Künstler in der Samtgemeinde Jesteburg. Die Maler und Fotografen freuen sich darauf, der Einladung von Prof. Prosper-Christian Otto (künstlerische Musikfest-Leitung) zu folgen und sich dabei von dem Ereignis inspirieren lassen. • www.kunstnetz-jesteburg.de. Foto: Kunstnetz Jesteburg