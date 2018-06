Landkreis Harburg: Offene Gärten besuchen und Klönen

Der "Tag der offenen Gartenpforte" begeistert schon seit mehr als zehn Jahren Gartenfreunde der Region. An mehreren Wochenenden öffnen wieder viele Privatleute im Landkreis Harburg ihre Gärten. Besonders die Rosen werden dieses Jahr im Zentrum des Interesses stehen, denn sie sind jetzt schon stark entwickelt. Viele Blumen blühen noch, die sonst schon ihre Pracht verloren haben, andere konnten sich wegen der anhaltenden Trockenheit schwerer entwickeln. Das Klönen und der Austausch von Ideen, auf einer Gartenbank oder Terrasse sitzen, einen Kaffee trinken und dann zum nächsten Garten zu fahren, das ist die Grundidee der bundesweiten Aktion.Aldag, Trelder Str. 26, Drestedt; Allwardt, Brookweg 36, Tostedt; Erhorn, Tristweg 4b, Drestedt; Götze, Hauptstraße 21, Otter; Hardy, Lohberger Straße 30, Todtglüsingen (14 bis 20 Uhr); Heitmann, Heidkamp 12, Todtglüsingen; Krafcyk, Pferdeweg 58, Jesteburg; Paulsen, Rehkamp 47A, Buchholz; Radtke, Am Blocksberg 3, Tostedt; Verdieck, Feuerweg 12, Buchholz; Voss, Triftweg 4b, Drestedt; Wünsch, Am Schmokbach 10, Buchholz.Adameck, Am Torfstich 4, Handeloh; Will, Kiefernweg 31, Kakenstorf.Kolkmann, Am Aarbach 1, Appel; Röder, Ameisenweg 30, Handeloh; Wiesmaier, Ameisenweg 9, Handeloh.Gunda Sudeck, Am Kamp 5a, Welle.Familie Pantelmann, Axenberg 12, Egestorf; Familie Pawelzik, Im Orthhof 16, Egestorf;Ulla und Werner Hutsch, Ahrwaldstraße 3, Garlstorf; Brenners Hoff, Schützenstraße 4, Salzhausen; Karin Gerdes und Jochen Schrader, Im Uhlenbusch 5, Salzhausen;Andrea Ullrich-Harlos und Werner Harlos, Lobker Weg 51, Luhmühlen; Elke und Christian Moll, Dorfstraße 20, Eyendorf; Kathrin und Gunther, Quellenweg 5, Eyendorf; Christiane Sporleder und Guido Schuller, Lindenallee 19, Eyendorf; Sabine Hoppe und Peter Atzpodien, Alte Lüneburger Straße 5a, Toppenstedt.Die Teilnehmer freuen sich auf viele Besucher. Infos zu den geöffneten Gärten im Bereich Tostedt und Hollenstedt gibt es unter www.agenda21-tostedt.de, bei Sigrid Röder unter Tel. 04188-880088 oder Burkhard Allwardt, Tel. 04182-293850 sowie zu allen anderen Gärten unter www.offene-gartenpforte-nordheide.de