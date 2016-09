Lesungen zu Lampedusa-Problematik / Schulübergreifendes Projekt in Tostedt setzt sich mit der Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer auseinander

Tostedt : Gymnasium Tostedt |

bim. Tostedt. Die Insel Lampedusa zwischen Tunesien und Sizilien ist zum Sinnbild für die Flüchtlingskatastrophe, die sich seit Jahren im Mittelmeer abspielt und ganz Europa betrifft, geworden. Im Oktober 2013 starben vor der Insel mehr als 350 Menschen bei der Überfahrt von Afrika nach Italien. Immer noch sterben Menschen im Mittelmeer, verdienen Schlepper am Menschenhandel und reagieren Politiker hilflos. Mit einer szenischen Lesung möchte die schulübergreifende AG „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ an das damalige Drama und das heutige tägliche Leid erinnern: Schüler werden gemeinsam mit Flüchtlingen, die in Tostedt eine Zuflucht gefunden haben, die Texte vortragen.

Die Arbeitsgruppe „Unser Herz schlägt auf Lampedusa“ aus Hannover hat die Materialien für die Lesung zur Verfügung gestellt. Die achte Jahrgangsstufe aller drei weiterführenden Schulen in Tostedt wird am 27.September diese Lesung erleben. Ein anschließendes Gespräch soll Erfahrungen von Flüchtlingen und engagierten Helfern in der Flüchtlingsarbeit vermitteln.

Am Donnerstag, 29. September, um 19.30 Uhr sind interessierte Tostedter zur zweiten Aufführung in die Aula des Gymnasiums Tostedt eingeladen. Ab 18.30 Uhr erwarten die Gäste Kaffee und Informationen, die die Schüler zu den Themen Flüchtlinge, Lampedusa und Flucht über das Mittelmeer zusammengetragen haben.

Dann werden neben den örtlichen Flüchtlingshelfern Kai Bronisch (Schauspieler am Schmidts Tivoli Theater und Pate der Schule am Düvelshöpen), Roswitha Weidner (Unterstützerin der Hamburger Flüchtlinge) und Helga Schuchardt (ehemalige niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur und Beiratsmitglied der Humanistischen Union) an der abschließenden Gesprächsrunde teilnehmen.