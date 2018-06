Leuchtturm für den Kapitän in Otter

Rainer Töpler und seine Crew blicken auf ein schönes Königsjahr mit einigen spontanen Aktionen zurück

Mit der Königswürde hat sich Rainer Töpler (52) einen Traum erfüllt. Die Majestät des Schützenvereins Otter strahlt, wenn er von seinem Königsjahr erzählt. Gemeinsam mit seiner Königin Anette Hansen sowie den Adjutantenpaaren Christian und Manuela Lüdemann, Carsten und Beate Bernhard sowie Ralf und Katja Marquardt erlebte er ein gelungenes Königsjahr.Rainer Töpler, der von Beruf Diplom-Ingenieur für technische Informatik ist und sich beim Rohrleitungsbauunternehmen Vorwerk um alles kümmert, was mit Computern zu tun hat, trägt den Beinamen "der spontane Kapitän von der Bergstraße", weil er passionierter Sportbootfahrer ist. Er gehört dem Verein seit dem Jahr 2005 an und engagiert sich als Jugendleiter.Beim Schützenfest im vergangenen Jahr, das über Pfingsten gefeiert wurde und eines der schönsten in der Vereinsgeschichte gewesen sei, wie Adjutant Carsten Bernhard meint, "erlegte" Rainer Töpler den Vogel am Pfingstsonnntag - zur Überraschung seiner Partnerin Anette Hansen. "Ich bin da sozusagen reingestolpert, weil wir uns erst kurz zuvor kennengelernt hatten", sagt Anette Hansen, die aber Schützenfest-erfahren ist, war doch auch ihr Vater einst in Barum bei Lüneburg Schützenkönig. "Die Schützen in Otter sind eine tolle Truppe, die können feiern, und sie haben mich gut aufgenommen", schwärmt sie.Nach dem Besuch der Proklamation beim Heidenauer Schützenfest entdeckte die Königscrew in Königsmoor eine besondere Mischung für sich, die zum Kultgetränk der fröhlichen Runde avancierte - Schinkenhäger mit Apfelsaft, letzteren in Königsmoor sogar in Bio-Qualität, garniert mit Gewürzgurke.Beim Kommers der Tostedter Schützen enterten die Otterer für kurze Zeit die Stereoanlage, worüber sich mancher Adjutant aus Otter noch heute diebisch freut."Das Schönste in Kampen war das Schluss-Schießen", sind sich Rainer Töpler und sein Gefolge einig. Auch dort machten sie von sich reden, als sie sich spontan entschlossen, mit auf den Vogel zu schießen, was laut Satzung nicht erlaubt ist. "Da haben wir unser eigenes Schießen veranstaltet, das Heiko Kröger als 'Bester von Otter' gewann", berichtet der Schützenkönig.Das absolute Highlight war für ihn allerdings der eigene Königsball. "Dank meiner Adjutanten war das Festzelt super schön maritim geschmückt." Außerdem zierte ein beeindruckender, mindestens 2,30 Meter hoher Leuchtturm das Zelt. Den hatte Ralf Marquardt an vier Tagen aus Ölfässern in seinem Urlaub zusammengeschweißt.Nach dem Schützenfest wird der Leuchtturm den Garten von Rainer Töpler bereichern.Wenn am kommenden Wochenende vom 1. bis zum 3. Juni das Schützenfest auf dem Schützenplatz steigt, dürfen sich die Festgäste nicht nur auf spannende Schießwettbewerbe, sondern auch auf eine neue Attraktion auf dem Festplatz freuen: den Autoscooter "Highway Star", der zu den modernsten Autoscootern Europas gehören soll. Eine Premiere feiern die Jungschützen mit ihrem Kommers am Samstagabend.Schützenfest in Otter vom 1. bis 3. Juni. Das Programm:19 Uhr: Antreten der Schützen am Feuerwehrhaus19.30 Uhr: Kranzniederlegung20 Uhr: Kommers im Festzelt11 Uhr: Antreten der Schützen am Feuerwehrhaus13.45 Uhr: Abholen der Kinder von der Schule14 Uhr: Kinderschützenfest16 Uhr: Proklamation des Kinderkönigs18 Uhr: Jugendkommers20.30 Uhr: Proklamation des neuen Jungschützenkönigs21 Uhr: Disco mit DJ Jürgen Brüns11 Uhr: Antreten der Schützen am Feuerwehrhaus15.30 Uhr: Platzkonzert15 bis 16 Uhr: Bürgerkönigsschießen19.30 Uhr: Proklamation des neuen Schützenkönigs20 Uhr: Ball im Festzelt mit den Soeties, Eintritt frei. Das Programm