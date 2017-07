Diese Veranstaltung kam bei den Besuchern der historischen Schmiede in Bötersheim im vergangenen Jahr so gut an, dass Petra Schmalz und Dirk Tietgen für Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli, von 12 bis 20 Uhr erneut zu "Mohltied - Tafeln & schwafeln in Boitschen" einladen.Ein Aperitiv, köstliche Speisen, dazu ein guter Wein oder ein frisch Gezapftes - und das alles mit netten Menschen unter freien Himmel im Bötersheimer Schmiedegarten. Was kann es Schöneres geben? Es wird gekocht, geschmort, gegrillt oder gebacken. Die Gäste können herzhafte, exotische und süße Speisen probieren und genießen - tierisch, vegetarisch oder vegan.Der Eintritt ist frei. Der Parkplatz ist ausgeschildert. "Wir freuen uns, Sie in Bötersheim begrüßen zu dürfen", laden Petra Schmalz und Dirk Tietgen herzlich zum Besuch ein. Als "Genusshandwerker" im Einsatz sind:• Jorma Klünder (professionelles Kochhandwerk seit 1984)• Michael Thal (Catering aus Jesteburg)• Isabel Schaper und Heike Oelgardt von der "VegGabel" (vegane Küche)• Tobaben Kartoffelgut aus Apensen• "Wilde Kost" aus Bötersheim• Duo „Trinkfest“.Weitere Informationen wie das Ausstellerverzeichnis und Menü

