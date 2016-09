Musik und Kunst in einem wunderbaren Garten

Tostedt : Musik im Garten |

bim. Tostedt. Die drei malenden Künstlerinnen Kamilla Wildberg, Kristina I. Hoeft und Uschi Becker, die unter dem Motto "ART auf 3 erlei ART" ihre Werke präsentieren, laden zu einer besonderen Veranstaltung ein, bei der Kunst und Musik mit Natur verbunden werden. Zu sehen und zu hören sind Musiker und Künstler am Samstag, 17. September, ab 15 Uhr in einem wunderschönen Garten in Neddernhof 27 in Tostedt.

Die Musik reicht von Klassik bis Pop. Das Programm gestalten: Musiker Matthias Grabi (professionelle Unterhaltungsmusik am E- Piano), das Trio Barbara Gröngröft, Corinna Panneck und Florentine Krong (Flöte, Fagott und Klarinette), Saxofonist Peter Garras, das Trio Rolf Pauseback und Godehard Schönherr (Gitarren) und Grit Weiland (Gesang), Solist Lorenz Wildberg (E- Piano), das Duo Birte Nilsson und Cecilia Last (Gitarren) sowie die Musikvereinigung Tostedt unter der Leitung von Ingo Gottschalk.

Kaltgetränke, Kaffee und kleine Knabbereien stehen bereit.

Der Dank der Veranstalterinnen für die Unterstützund geht an den Landkreis Harburg, die Gemeinde Tostedt und das Autohaus Meyer.

Der Eintritt ist frei.