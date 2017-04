Musikalisches Fest für Martin Luther in der Johanneskirche in Tostedt

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Zum 500-jährigen Reformationsjubiläum machen die Johannesgemeinde und die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers allen Musikinteressierten in Tostedt am Samstag, 29. April, um 18 Uhr ein besonderes Konzertgeschenk: Das Ensemble "Capella de la Torre" (ECHO Klassik-Preisträger 2016) musiziert gemeinsam mit der Johanneskantorei in der Johanneskirche in Tostedt. Unter dem Titel „Ein Fest für Martin Luther“ erklingt Musik aus der Renaissance. Neben Stücken von Martin Luther stehen auch Werke seiner Zeitgenossen, wie z.B. Tielman Susato, Heinrich Isaac, Johann Crüger, Adrian Willaert u.a. auf dem Programm.

Mit Martin Luther veränderte sich im 16. Jahrhundert auch die Kirchenmusik grundlegend. Luther gelang es, den muttersprachlichen Gemeindegesang im Gottesdienst neu zu verankern und damit die Menschen seiner Zeit aktiv am reformatorischen Geschehen zu beteiligen. Durch das Singen wurde Luthers Lehre den Menschen so auf eindrückliche Weise vermittelt.

Im Reformationsjahr 2017 stellt die Hannoversche Landeskirche den Aspekt der singenden Gemeinde in einer landeskirchenweiten Konzertreihe in den Vordergrund: An 13 Orten präsentiert das Ensemble "Capella de la Torre" gemeinsam mit den örtlichen Kirchenchören Musik aus Luthers Zeit. Gefördert wird die Konzertreihe von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung.

Der Konzertablauf folgt der Idee eines Festes wie es zur Zeit Luthers üblich war mit beschwingter Musik zum Ankommen, liturgischer Musik im Gottesdienst und Tanzmusik bei der Feier danach. Die musikalischen Beiträge werden durch eine Moderation begleitet, die auf Konzertbesucher ohne oder mit wenigen Vorkenntnissen ausgerichtet ist. Vermittelt werden Hintergründe zu den Werken, ihren Komponisten und dem Entstehungskontext. Dabei werden von "Capella de la Torre" auch das historische Instrumentarium vorgestellt und spieltechnische Besonderheiten vorgeführt und erklärt.

• Der Eintritt zum Konzert ist frei.