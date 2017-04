Musiker treffen sich

Tostedt : Diekhof |

Musiker und Musikinteressierte können sich am Dienstag, 25. April, wieder zum "Mukker-Stammtisch in Tostedt einfinden. Ab 20 Uhr wird im "Diekhof" viel über Musik gesprochen. Ebenso dient der Mukker-Stammtisch als Kontaktbörse für Musiker, die Anschluss an eine Band suchen. Weitere Infos unter: