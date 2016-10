Opern, Operetten und Lieder der 1920er bis 1940er Jahre in Handeloh

bim. Handeloh. Opern, Operetten und Lieder der 1920er bis 1940er Jahre trägt Juliane Schmidt, begleitet von Matthias Stötzel am Klavier, am Samstag, 22. Oktober, ab 20 Uhr in der Handeloher Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9, vor. Das Publikum darf sich bei bekannten Melodien, Evergreens und kleinen Geschichten auf ein anspruchsvolles und unterhaltsames Musikprogramm freuen. Zu der Veranstaltung lädt der Förderkreis der Kirchengemeinde mit Unterstützung des Bürger- und Verkehrsvereins Handeloh ein. Eintritt frei, Spenden zugunsten des Förderkreises sind willkommen.