Patricia Kelly kommt nach Tostedt! - Verlosung von CDs und Büchern

Auch wenn sie derzeit mit weiteren Mitgliedern ihrer "Kelly Family" wieder Mega-Erfolge in den Charts feiert, hält Patricia Kelly ihr Versprechen und kommt am Samstag, 29. April, um 20 Uhr in die Tostedter Schützenhalle. Wie berichtet, wurde das Konzert von einem ihrer größten Fans, von der 35-jährigen Halb-Irin Patricia Schelle aus Tostedt, organisiert.Patricia Kelly präsentiert an dem Abend ihr neues Album "Grace & Kelly", von dem sie sagt, es sei ihr persönlichstes. Songs wie "I don't wanna fight" (Ich will nicht länger kämpfen) oder "Get up and walk" (Steh' auf und geh') handeln von einer Zeit, die für die Sängerin geprägt war von schmerzhaften Verlusten und Ängsten, aber auch von Lebensmut und sehr viel Liebe.Die Sängerin ist seit ihrem fünften Lebensjahr als Mitglied der "Kelly Family" auf den großen Bühnen des Musikbusiness zu Hause. Ihre Anfang 2014 veröffentlichte Autobiografie "Der Klang meines Lebens" landete auf der Spiegel-Bestsellerliste.Ende 2015 sammelten Fans und Freunde im bisher erfolgreichsten Projekt der Crowdfunding-Plattform "Musicstarter" über 30.000 Euro, um die unabhängige Produktion der CD "Grace & Kelly" zu unterstützen.Patricia Kellys neues Konzept bezieht die Fans bei der Planung der Konzerte mit ein, indem die Fans selbst ein Konzert in ihrer Gemeinde organisieren können - so wie dieses von Patricia Schelle. Ein Teil des Erlöses kommt dem Tostedter Kindergarten Breslauer Straße zugute.• Das WOCHENBLATT verlost "Grace & Kelly"-CDs und Autobiografien "Der Klang meines Lebens - Erinnerungen an stürmische und sonnige Zeiten". Wer eine CD oder ein Buch haben möchte, schickt bis zum 28. April eine E-Mail mit dem Stichwort "Patricia Kelly" an. Telefonnummer nicht vergessen!• Einlass zu dem von der Irene und Friedrich Vorwerk-Stiftung gesponserten Konzert ist ab 19 Uhr. Tickets für das Konzert gibt es im Internet bei www.patricia-kelly.com , telefonisch unter Tel. 0176-21848370 und per E-Mail an:. Der Eintritt kostet 27 Euro im Vorverkauf, 30 Euro an der Abendkasse, für Kinder bis zwölf Jahre 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.