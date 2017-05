Patricia Kelly-Konzert am 14. Juni in Tostedt

Tostedt : Hotel Wiechern |

bim. Tostedt. Nun steht der Ausweich-Termin fest: Das Konzert mit Patricia Kelly, das Ende April in Tostedt stattfinden sollte und aus Krankheitsgründen von der Künstlerin verschoben wurde, findet nun am Mittwoch, 14. Juni, um 20 Uhr im Gasthaus Wiechern, Tostedter Straße 9, in Todtglüsingen, statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.