Paul O'Brien kommt nach Handeloh

bim. Handeloh. Der englische Sänger und Songwriter Paul O'Brien (Foto) ist am kommenden Sonntag, 18. März, um 17 Uhr in der Handeloher Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9, zu Gast und unterhält mit Irish Folk, Pop und Jazz, unterstützt von Sängerin Stephanie Hundertmark und dem Schlagzeuger Heinz Lichius.

Auf seiner Tour 2018 präsentiert Paul O'Brien auch sein neues, siebtes Soloalbum "Years and not just days". Seine Lieder erzählen Geschichten von Familie, wahren Erlebnissen, Freundschaft und Liebe und er liebt es, wenn seine Zuhörer einstimmen und die Musik alle Menschen im Raum miteinander verbindet.

Zu dem Konzert laden der Förderkreis der Kirchengemeinde sowie der örtliche Bürger- und Verkehrsverein ein. • Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Ziele des Förderkreises sind willkommen. Foto: O'Brien