Pfeifenclub Otter lädt zum Sommerfest

bim. Otter. Das wird sicher eine kurzweilige Veranstaltung für Groß und Klein: Der Pfeifenclub „Blauer Dampf“ Otter lädt für Sonntag, 18. Juni, (Neu-)Bürger jeden Alters zum Sommerfest auf den Schützenplatz in Otter ein. Ab 11 Uhr werden Spiele und Attraktionen geboten, u.a. zwei Hüpfburgen für kleine und größere Kinder, Ballon-Modellage, Bobbycar-Rennen, Kinderkegelbahn, Hindernisparcours und vieles mehr. Musikalisch unterhält die Band „Mad Dog“. Live zu erleben ist außerdem Tostedts Werbekreis-Maskottchen Ekki.

Der Eintritt zu der Veranstaltung und die Teilnahme an allen Spielen ist frei. Zum Preis von 2 Euro können die Kinder aber Spielkarten erwerben, mit denen sie nach dem Besuch der Stationen an einer Verlosung teilnehmen. Als Hauptpreise winken jeweils Familienkarten (zwei Erwachsene, zwei Kinder) für das Movieplexx-Kino in Buchholz, den Vogelpark in Walsrode und das Miniatur-Wunderland in Hamburg.

Eine Riesen-Gaudi wird ab 13 Uhr das Human Kicker-Turnier. Teilnehmen können alle Interessierten ab zwölf Jahren, ein Team besteht aus acht Personen. Mannschaftsanmeldungen dafür werden noch bis kommenden Freitag, 16. Juni, angenommen von Vorstandsmitglied Jens Gerundt unter Tel. 04182-404813 oder per E-Mail an jens.gerundt@gmx.de.

Mit Würstchen, Pommes, Getränken, Kaffee und Kuchen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Unterstützt wird der Pfeifenclub bei der Programmgestaltung von der Feuerwehr und dem Spielmannszug.