Reitverein Tostedt führt wieder ein besonders inszeniertes Märchen auf

Tostedt : Reithalle Tostedt |

bim. Tostedt. Seine Weihnachtsfeier veranstaltet der Reit- und Fahrverein Tostedt am Sonntag, 11. Dezember, ab 15.30 Uhr am Alten Moorweg 10. Die Zuschauer erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm mit einem Quartett und Vorführungen der Voltigierer. Es gibt ein Spring-"Pas de Deux", und die Vampire bitten zum Tanz.

Als Höhepunkt der Feier wird das Märchen "Aschenputtel" aufgeführt. "Unser ursprünglich traditionelles Weihnachtsmärchen ist mittlerweile zu einem Märchen der besonderen Art herangewachsen. Mit professionellem Sound, Spot und einer mit viel Liebe hergestellten Bühnenkulisse wird das Märchen unterhaltsam, lustig und emotional in Szene gesetzt. Natürlich dürfen echte Pferde hier nicht fehlen", so Pressewartin Katrin Honisch. Zu Gast ist eine Ballettgruppe der Ballettschule Swetlana Ring aus Buchholz. Der Weihnachtsmann hat sein Kommen angekündigt. Außerdem wird Ponyreiten angeboten.

Für das leibliche Wohl ist mit Glühwein, Waffeln und Wurst gesorgt. Auch im geheizten Casino kann man bei Getränken das Geschehen verfolgen. • Eintritt frei, Parkplätze sind vorhanden.