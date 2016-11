Scheunenzauber auf dem Cassenshof

Der Cassenshof Inzmühlen (Im Seevegrund 2) lädt am Sonntag, 6. November, von 11 bis 18 Uhr zum traditionellen "Scheunenzauber" ein. Weihnachtsgänse, Kunsthandwerkermarkt und ein Familienprogramm bieten eine Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit. Auf dem Kunsthandwerkermarkt gibt es handgearbeitete Gebrauchsgegenstände wie stilvolle Deko-Artikel. Für die Musik sorgen die "Heidkösters". Für die Kinder gibt es ein Programm vom Plätzchen-Backen bis zur Hofplatzverschönerung mit Straßenmalkreide. Der Gaumen wird verwöhnt mit einer kulinarischen Palette vom Gänseschmaus bis zur Karotten-Inger-Suppe. Winterliche Kuchengenüsse aus der Hofküche locken zu Kaffee und Tee, würziger Glühwein wärmt Leib und Seele.

Im Mittelpunkt stehen die Weihnachtsgänse des Hofes. Bei der Hofführung erfahren die Gäste Wissenswertes sowohl über die Gänse als auch über die heimische Jagd. Damit der Gänsebraten zu Weihnachten gelingt, kann man einem Profi beim fachgerechten Tranchieren der frisch zubereiteten Gänse zusehen.

Der Hofladen ist geöffnet, ebenso wie an fünf weiteren Tagen in der Woche. In der Wintersaison ab dem 14. Oktober lädt der Hofladen mit Café von Mittwoch bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr ein.