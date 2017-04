Spargelfest auf dem Cassenshof in Inzmühlen mit tollem Programm

ah. Inzmühlen. Zum Höhepunkt der Spargelsaison lädt der Cassenshof in Inzmühlen (Im Seevegrund 2) wieder zu seinem traditionellen Spargelfest. Am Montag, 1. Mai, gibt es von 11 bis 18 Uhr ein buntes Programm rund um den Spargel und die Landwirtschaft zum Anfassen.

Darf es ein klassisches Spargelmenü sein? Oder eine pikante Spargelsuppe Tomate-Basilikum? Spargelfans genießen an diesem Tag die leckeren Köstlichkeiten. Aber auch für die Bratwurst-Liebhaber ist gesorgt und natürlich für die Kuchengenießer – die beliebtesten Torten des Hofcafés werden an diesem Tag für die Besucher angefertigt.Eine feine Auswahl Kunsthandwerker präsentieren ihre Schätze wie Keramik und Schmuck, kreativ gestaltete Vogelhäuser, kunstvolle Kränze und vieles mehr. Beschwingt von der Band „Die Melker“ mit ihrem launigen Rock aus dem Kuhstall lässt sich der Bummel über den Hof genießen, während die Kinder sich beim „Peperoni Kinderzauber“ vergnügen.Für Klein und Groß gibt es ein unterhaltsames und informatives Programm rund um die Landwirtschaft des Cassenshofes. Da kann der Erdboden erforscht werden, Kartoffelpflanzen werden untersucht, Hühner bestaunt und Eier analysiert. Rund um den Spargel gibt es trotz vieler Handarbeit eine Menge Technik. Präsentiert werden die maschinellen Helfer bei der Feldarbeit, Dammfräsen, Mulcher und Spargelpflug, ebenso die hochmoderne Spargelsortier- und Schälmaschine.Auch wenn die Arbeit mit den technischen Hilfsmitteln leichter geworden ist – wichtig ist den Hofbetreibern in 13. Generation nach wie vor der enge Bezug zur Natur, Erfahrung und Intuition. Hier anschauliche Einblicke zu geben und Fragen zu beantworten, ist Familie Voß-Pelka immer wieder Kernanliegen auf dem Hoffest, das Jahr für Jahr hunderte Besucher anzieht.