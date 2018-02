Stand anmelden für den Töster Markt

Neues Buchungssystem hat sich bewährt



Für den „Töster Markt“ am 6. Oktober können sich interessierte Aussteller ab sofort einen Standplatz über das im vergangenen Jahr eingeführte Buchungssystem sichern. „Die Erfahrungen mit dem neuen Buchungssystem waren überwiegend positiv“, berichtet Marktmeister Marco Holzgräfe. „Für unsere ehrenamtlichen Helfer ist die Standplanung sehr viel einfacher geworden, und die überwiegende Zahl der Aussteller ist mit der Buchung sofort klar gekommen.“Damit die Standbuchungen auch in diesem Jahr wieder gut funktionieren, bittet das Flohmarktteam alle Aussteller darum, einige Regeln zu beachten: Die Buchung und Bezahlung erfolgt ausschließlich über www.flohmarkttostedt.de. Dort gibt es auch alle Infos rund um den Buchungsvorgang sowie ein Kontaktformular für Rückfragen.Das Buchungssystem schließt am 31. Juli. Danach beginnt die Detailplanung. Die Standbestätigungen werden bis zum 31. August per E-Mail verschickt.Das Flohmarktteam bittet um Verständnis, dass alle anderen Wege der Kontaktaufnahme wie Briefe oder E-Mails sowie Buchungsversuche durch Überweisungen auf andere Konten des Werbekreises nicht bearbeitet werden können.