Statisten gesucht für Videodreh in Hittfeld

bim. Hittfeld. Wer möchte Statist in einem Musikvideo werden? Am Sonntag, 16. Juli, zwischen 15 und 21 Uhr dreht die Hamburger Band "Brett" in der Hittfelder Mühle ihr neues Musikvideo. Dafür werden noch Komparsen gesucht, die Zeit und Lust haben, Teil des Partyvolks in der Discothek zu spielen. Wer mindestens 18 Jahre alt ist und gern einmal einen professionellen Filmdreh erleben möchte, sendet eine Email mit Bild und Telefonnummer an gerrit@clipper-film.com.