bim. Handeloh. Die Sängerin und Songschreiberin Stephanie Hundertmark stellt am Samstag, 18. November, um 20 Uhr zusammen mit ihrer fünfköpfigen Band ihr zweites Soloalbum im Rahmen ihrer Konzerttour "Enjoy the View" in der Handeloher Nikodemus-Kirche, Kirchenstraße 9, vor. Dazu lädt der Förderkreis der Kirchengemeinde ein.

In Stephanie Hundertmarks Musik verbinden sich Elemente aus Jazz, Pop, Soul und Swing zu einem individuellen Sound mit ihrem gefühlvollen, sonnigen Groove und ihrer einzigartigen Stimme.

Die am 5. Mai veröffentlichte neue CD „Enjoy the view“ ist auf Vancouver Island (Kanada) entstanden und wurde produziert von dem Grammy‐nominierten

Multi‐Instrumentalisten, Sänger und Aufnahmespezialisten Joby Baker.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.