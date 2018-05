„Tag der Nachbarn“ in Tostedt

Tostedt : Beratungsbüro Pflege |

bim. Tostedt. Der „Tag der Nachbarn” wird am Freitag, 25. Mai, in Deutschland gefeiert. In diesem Rahmen lädt die Nachbarschaftshilfe des Herbergsvereins Tostedt von 9 bis 12 Uhr ins Beratungsbüro in der Bahnhofstraße 17 in Tostedt dazu ein, ins Gespräch zu kommen. Interessierte können sich über die Arbeit des Beratungsbüros informieren beim Team aus Ehren- und Hauptamtlichen (Foto, v.li.): Seniorenbeauftragter Helmut Külpmann, Ute Kahle, Bärbel Krebber, Christine Petersen, Ursula Sendes und Karin Schwitalla.

"Wir bieten Einkaufshilfen, Begleitung außer Haus, Hilfen im Haushalt, Unterstützung bei behördlichen Angelegenheiten, Kontakt und Gespräche mit anderen. Wir suchen dafür Menschen, die ihr Herz und ihre Zeit zur Verfügung stellen möchten, die sich sozial engagieren, die Nachbarschaftshilfe fördern möchten, die den Kontakt und Austausch mit anderen als Gewinn sehen", erläutert Christine Petersen vom Beratungsbüro.

• Für weitere Fragen ist das Beratungsbüro erreichbar unter Tel. 04182-8062949 (montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, montags, dienstags und mittwochs zusätzlich von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17 Uhr).