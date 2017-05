„Tag der offenen Stalltür“ in der Handeloher Kameloase

bim. Handeloh. Kamele und Esel aus nächster Nähe erleben und anfassen können Interessierte am kommenden Samstag, 20. Mai, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in der Kameloase, Höckeler Weg 33 in Handeloh. Zu diesem „Tag der offenen Stalltür“ laden Oasen-Chefin Daniela Huttel (Foto) und ihre vier „Mädels“ Dolly, Daya, Krümel, Aralie sowie Trampetierwallach Dschingis ein. Daniela Huttel informiert dann auch über ihre Angebote wie Kindergeburtstage, Ferienprogramm, Trekkingtouren und Ausflüge mit Kamelen.