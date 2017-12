Töster Speeldeel präsentiert mordende Hotelbesitzerin

Zum Inhalt: Hotelbesitzerin Agathe hat aus Versehen ihren Lebensgefährten vergiftet. Eigentlich wollte sie ihm nur einen Denkzettel verpassen, da er im Dorf mit einer anderen gesehen wurde - und nun ist das Dilemma groß. Die altbewährten Gäste fürs Wochenende kommen, und nun gilt es, den Leblosen möglichst unauffällig verschwinden zu lassen. Nur doof, dass dieser irgendwie immer wieder von selbst verschwindet. Als die Hotelgäste Lunte riechen, wird natürlich die Polizei eingeschaltet, und diese mischt nun kräftig in dem ohnehin schon herrschenden Durcheinander mit, bis - ja, bis die „Leiche“ gar nicht mehr so tot ist, wie alle glaubenDie Aufführungstermine:, um 16 Uhr im Gasthaus Wiechern in Todtglüsingen (ab 15 Uhr Möglichkeit zum Gasthaus Wiechern Kaffetrinken in den Clubräumen);, um 19.30 Uhr im Hotel "Zum Meierhof" in Tostedt (ab 18 Uhr Möglichkeit zur Teilnahme am Schnitzel-Buffet. Um Anmeldung unter Tel. 04182-28480 wird gebeten);, um 16 Uhr im Gasthaus „Zum Estetal“ in Kakenstorf, im Anschluss Möglichkeit zum „Schlachteköste-Essen“ (Anmeldung im Gasthausunter 04186-7323);, um 16 Uhr im Aldag-Hof der Elias-Schule in Wistedt (ab 15 Uhr Gelegenheit zum Kaffeetrinken);, um 19 Uhr im "Heidenauer Hof" (ab 17.30 Uhr Möglichkeit zur Teilnahme am „Bratkartoffel-Buffet“. Anmeldung unter Tel. 04182-4144);, um 16 Uhr in der Schützenhalle in Kampen (ab 15 Uhr Gelegenheit zum Kaffeetrinken);, um 16 Uhr im Schützenhaus in Schierhorn (ab 15 Uhr Gelegenheit zum Kaffetrinken);, um 16 Uhr im Hotel "Zum Meierhof" in Tostedt (ab 15 Uhr Gelegenheit zum Kaffetrinken, Anmeldung unter Tel. 04182-28480).