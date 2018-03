Töster Tanzgruppentreffen steigt zum 24. Mal

Tostedt : Turnhalle |

bim. Tostedt. Auf fetzigen Jazztanz, mitreißende Bollywoodtänze, HipHop, Modern Dance und einiges mehr dürfen sich die Zuschauer beim Töster Tanzgruppentreffen freuen, zu dem der SV Wistedt und der Todtglüsinger Sportverein für Samstag, 10. März, um 14 Uhr in die Turnhalle Poststraße in Tostedt einladen. Die Moderation übernimmt Stephan Schindzielorz. Tänzerinnen der ausrichtenden Vereine werden sie sich beim Eröffnungstanz „Barcelona“ zur Musik von Ed Sheeran präsentieren.

An der beliebten Veranstaltung beteiligen sich 25 Gruppen aus elf Vereinen aus dem gesamten Landkreis, die eine bunte Tanzmischung darbieten werden.

In der zweiten Programmhälfte werden die Gruppen „Fabulit“ und „Zirkon“ begrüßt, die sich extra von der GFG Steilshoop auf den Weg nach Tostedt machen. Beide Abordnungen bestreiten Wettkämpfe im Jazz- und Modern Dance, wobei „Zirkon“ bereits in der zweiten Bundesliga Erfahrungen gesammelt hat.

Für das leibliche Wohl gibt es viele selbstgebackene Kuchen und Kaffee.

Der Eintritt kostet 1 Euro.