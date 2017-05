Tostedter Herz-Jesu-Chor führt "Petite Messe Solennelle" auf

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Mit der Aufführung der "Petite Messe Solennelle" von Gioachino Rossini hat sich der Tostedter Herz-Jesu-Chor einem zweiten großen Projekt gestellt. Zu erleben ist es am Sonntag, 21. Mai, ab 17 Uhr in der Johanneskirche im Himmelsweg. Neben Prof. Matthias Stötzel am Klavier und Wiebke Corleis (Harmonium) hat der Chor auch vier professionelle Solisten für das Konzert gewonnen: Miriam Sharoni (Sopran), Jale Papina (Alt), Prof. Dr. Winfried Adelmann (Tenor) und Luciano Lodi (Bass). Die Zuhörer dürfen sich also auf ein beeindruckendes Musikerlebnis unter der Leitung von Joachim Nee freuen.

Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Kirchenmusik wird gebeten.