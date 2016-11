Traditionelles Adventssingen der Töster Sänger

Tostedt : Johanneskirche Tostedt |

bim. Tostedt. Mit ihrem Adventssingen stimmen die Töster Sänger alle Musikfreunde am Samstag, 26 November, ab 18 Uhr in der Tostedter Johanneskirche auf die Vorweihnachtszeit ein. In dem Konzert erklingen traditionelle Weihnachtslieder, bei denen die Zuhörer zum Mitsingen herzlich eingeladen sind.

Neben den Töster Sängern wirken mit: ein Bläserquintett, Kantor Kai Schöneweiß (Orgel), Heinz Seyffarth (Klavier), die Estetaler Musikanten sowie die Kantorei Sinstorf/Marmstorf. Die Gesamtleitung liegt in den bewährten Händen von Chorleiterin Steffi Gerken. Sie dirigiert sowohl den Töster Sänger als auch die Kantorei.

Paul Oskar Kallus, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Töster Sänger: "Wir freuen uns auf viele Besucher aus Tostedt und Umgebung, die sich musikalisch und stimmungsvoll in den ersten Advent in der erstklassigen Akustik der Johanneskirche begleiten lassen möchten."