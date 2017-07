Verkehr auf der A7 wird einspurig

(bim). Verkehrsbehinderungen auf der A7: Aufgrund von Brückenbauarbeiten wird die Fahrbahn Richtung Hamburg/Flensburg im Bereich des Horster Dreiecks ab kommenden Montag, 24. Juli, bis zum 8. September nur einspurig befahrbar sein. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet. Ortskundige Fahrer können den Bereich jedoch bei erhöhtem Verkehrsaufkommen in Richtung Norden uber die A1 und A39 (Maschener Kreuz) umfahren. Bedingt durch den Umbau der Verkehrsfürung kann es insbesondere zu Beginn und am Ende der Maßnahme sowie Mitte August an einzelnen Tagen zu größeren Staus kommen.