Verkehrsbehinderungen am Maschener Kreuz

bim. Maschen. Am Maschener Kreuz beginnen jetzt die Arbeiten für die Ertüchtigung und Instandsetzung der Brücke, die die A39 über die A1 führt. Ab Montag, 5. Februar, bis Sonntag, 11. Februar, werden auf der A1 und der A39 an verschiedenen Standorten die Anzeigetafeln für die Stauwarnanlage aufgebaut. Dafür wird in kleineren Tagesbaustellen jeweils zwischen 9 und 15 Uhr ein Fahrstreifen gesperrt. Ab dem 12. Februar werden zudem im Bereich der Auf- und Abfahrten des Maschener Kreuzes Rodungsarbeiten durchgeführt, wozu Sperrungen der Seitenstreifen erforderlich werden.

Die eigentlichen Bauarbeiten im Bereich des Bauwerkes beginnen ab dem 14. Februar mit der Herstellung der Mittelstreifenüberfahrten auf der A39. Dafür werden die Überholfahrstreifen beider Fahrtrichtungen im Bereich des Bauwerkes gesperrt. Mit Behinderungen ist rechnen.