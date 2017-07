Von Rock bis Bluegrass / Abwechslungsreiches Musikprogramm beim Benefizkonzert des Fördervereins der Jugendherberge

bim. Handeloh. Zum Benefizkonzert lädt der Förderverein der Jugendherberge in Handeloh-Inzmühlen für Samstag, 5. August, ab 15 Uhr ein. Veranstaltungsort ist das Gelände neben der Feuerwehr am Lohbergenweg. Die Zuhörer dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Musikprogramm freuen von den Bands "Low-Plains-Bluegrass", "Dr. Meier", "Schubi und die Spätzünder", "Blues Therapy", "Sinnflut", "Marcipilami & The Boomerang Gang" sowie "Stoned Lizard".

Das Programm:

15 bis 15.50 Uhr: "Low Plains-Bluegrass" (Bluegrass/Americana),

16.15 bis 17.05 Uhr: "Dr. Meier" ("Famous Last Songs" - Lieblingsstücke aus dem gereiften Musikerleben, die entspannt vorgetragen werden),

17.30 bis 18.20 Uhr: "Schubi und die Spätzünder" (Blues, Blues-Rock und Rock),

18.45 bis 19.35 Uhr: "Blues Therapy" (Blues, Rock, Bluesrock),

20 bis 20.50 Uhr: "Sinnflut" (Deutschrock, die Musik pendelt zwischen harten Gitarrenriffs, weichen Balladen und orchestralen Rocksinfonien),

21.15 bis 22.05 Uhr: "Marcipilami & The Boomerang Gang" (Funkrap),

22.30 bis 23.20 Uhr: "Stoned Lizard" (Stoner-Rock, ein Mix aus schwerlastigen Rockriffs und psychedelischen Sounds).

Die Jugendherberge in Inzmühlen dient derzeit vorübergehend der Unterkunft junger Flüchtlinge. Der Förderverein sucht einen neuen gemeinnützigen Träger, der nach deren Auszug die zuvor dort angebotene, naturnahe Jugendarbeit unterstützen möchte und das Potential dieser Jugendherberge als erhaltenswert einstuft. Den neuen Träger will der Verein im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen.

• Der Eintritt ist frei. Das Konzert dient dazu, die Suche nach einem zukünftigen

Betreiber für die Jugendherberge in der Öffentlichkeit präsent zu halten. Spenden zugunsten des Fördervereins sind willkommen.