Vorbereitung auf den Schulball und Malerei: Das neue Programm der Kreisvolkshochschule ist da

Das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule (KVHS) mit vielen interessanten Kursen ist erschienen. So gibt es in Tostedt erstmals die Anfängersprachkurse Arabisch, Vietnamesisch und Portugiesisch. Auch ein Spanischkursus für Anfänger ist wieder buchbar.Der kreative Bereich wurde erweitert: Zauberhafte Fotografie mit der digitalen Kamera startet mit einem Profifotografen im März, und im April kann die Porträtzeichnung erlernt sowie ein Malworkshop am Wochenende besucht werden. Beide Malkurse werden von der Illustratorin Susanne Kotte geleitet.Weiterhin gibt es Kurse zu Themen wie z.B. "Konflikte leicht gelöst", "Der Eventualfall will geregelt sein" und: "Ich lasse Dich gehen - Loslassen ohne schlechtes Gewissen. Letzterer beginnt bereits am kommenden Dienstag, 17. Januar.Zudem gibt es zahlreiche Gesundheits- und Sportkurse sowie zwei Kochkurse: Vegane Küche und "Mit einfachen Gerichten zur Sommerfigur".Weiteres Highlight: "Let’s dance - are u' ready to move?" Christoph Kegel, Mitarbeiter der bekannten schwedischen Profitänzerin Isabel Edvarsson, die die Neuauflage der Spielshow "Glücksrad" übernimmt, bereitet die jugendlichen Teilnehmer tänzerisch perfekt auf den Schulabschlussball oder auf das Konfirmationsfest vor (Kosten: 59 Euro für zehn Termine).• Anmeldung bei Tamara Boos-Wagner, Außenstellenleiterin der KVHS Tostedt, unter Tel.0170-476 4415 oder unter www.kvhs-harburg.de