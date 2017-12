Weihnachtsfeier beim Reit- und Fahrverein Tostedt

Tostedt : Reitverein Tostedt |

bim. Tostedt. Die Märchen mit Menschen, Pferden und anderen tierischen Darstellern sind alljährlich der Höhepunkt bei der Weihnachtsfeier des Reit- und Fahrvereins Tostedt. Bei der Veranstaltung am Sonntag, 17. Dezember, in der Halle am Alten Moorweg 10 steht diesmal "Schneewittchen" im Mittelpunkt. Ab 15.30 Uhr wird dort außerdem folgendes Showprogramm geboten mit Hunde-Agility, Schulpferdequartett, Ponyreiten, Voltigieraufführung, Kindermitmachprogramm, "Feuertanz der schwarzen Perlen" und Dressurquadrille. Natürlich schaut auch der Weihnachtsmann vorbei.

Für das leibliche Wohl der Besucher ist mit Leckereien vom Grill, Waffeln und Glühwein sowie im Casino mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Der Eintritt ist frei.