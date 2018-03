Weltfrauentag in Tostedt

Tostedt : Hotel Zum Meierhof |

bim. Tostedt. Anlässlich des Internationalen Frauentags steigt am Samstag, 17. März, ab 14 Uhr wieder eine bunte Feier für Mädchen und Frauen im Hotel "Zum Meierhof" in Tostedt. Die Veranstaltung steht diesmal unter dem Motto "Du bist nicht allein. Wir sind viele." Organisiert wird das Fest von Maren Altmann, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Tostedt, und den Damen des Internationalen Frauentreffs.

Musik und Tanzvorführungen sowie mitreißende internationale Klänge, die zum Tanzen einladen, und unbeschwerte Gespräche von Frau zu Frau - das alles macht den Zauber des nun schon zum elften Mal in Tostedt gefeierten internationalen Frauentags aus. Zu dem beliebten internationalen Buffet kann jede Teilnehmerin etwas Leckeres beisteuern, wie Fingerfood oder kleine Köstlichkeiten.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Sie kommen wie in den Vorjahren der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale e.V. zugute kommen.