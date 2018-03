Zehnte Auflage der beliebten KiBöKö

bim. Königsmoor. Auf diesen Termin haben Eltern und Großeltern schon lange gewartet: Am Samstag, 17. März, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr steigt wieder die beliebte Kinder-Kleider-Börse (KiBöKö) in der Moorhalle in Königsmoor, Baurat-Wiese-Straße 93. Dazu lädt der Sportverein Königsmoor 78 zum nunmehr zehnten Mal herzlich ein. Der Verein ist sehr stolz darauf, dass die KIBöKö mittlerweile über die Landkreisgrenzen hinaus so bekannt ist.

Im Angebot sind Jungen- und Mädchenkleidung, kundengerecht getrennt nach Größen sortiert. Dazu gehören Sommerbekleidung in den Größen 50 bis 188, Umstandsmode, Spielzeug für drinnen und draußen, Autositze, Hochstühle, Buggys, Fahrzeuge jeglicher Art, Kinderwagen, Türgitter, Laufgitter und vieles mehr.

Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen, der Kuchen kann auch für die Kaffeetafel daheim mitgenommen werden.

Jugendwartin Julia Busse-Hönkemeyer, bisher Hauptorganisatorin der Veranstaltung, hat neben zahlreichen Helferinnen und Helfern weitere Unterstützung bekommen. So hat Katja Häp nun die Koordination der Helfer übernommen, Nicole Behrens ist für die Materialbeschaffung verantwortlich und organisiert den Aufbau der Gerüste und Tische. Ulrike Thiel und Susanne Buchwald haben die Kaffeestube komplett übernommen.

"Wir sind sehr froh, dass sich die Damen bereit erklärt haben", so Julia Busse-Hönkemeyer.

• Weitere Helfer - auch für künftige Kinderkleiderbörsen - sind immer gern willkommen. Wer Lust zum tatkräftigen Helfen hat, meldet sich einfach per E-Mail an info@svk78.de.