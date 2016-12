Zehnter Neujahrsspaziergang durch das romantische Estetal

Kakenstorf: Dorfkrug |

bim. Bötersheim. Zum zehnten Neujahrsspaziergang durch das Estetal lädt der CDU-Landtagsabgeordnete Heiner Schönecke für Sonntag, 1. Januar, ein. Diesmal nimmt daran auch der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018, Dr. Bernd Althusmann, teil. Treffen ist um 11 Uhr am Dorfkrug in Bötersheim. Dort stoßen die Teilnehmer mit einem Becher Glühwein an. Gegen 12.30 Uhr kommen die Wanderer im Gasthaus "Zum Estetal" in Kakenstorf an, wo es zum Preis von je 12 Euro ein Neujahrsfrühstück gibt.